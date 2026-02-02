Ein 39-jähriger Autofahrer mit zwei Kindern am Rücksitz ist am späten Sonntagnachmittag auf der Tiroler Straße (B 171) in Schwaz in einen Sekundenschlaf gefallen und beinahe in den Inn gefahren.

Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Betonpfosten. Dadurch kippte der Wagen auf die Seite und schlitterte rund fünf Meter die Fahrbahn entlang. Der Pole und die beiden Kinder im Alter von sieben und neun Jahren wurden von Zeugen aus dem Auto geborgen.