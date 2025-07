Ein am Montag im Wipptal aufziehendes Gewitter stehe jedenfalls nicht in direktem Zusammenhang mit dem Absturz. Auch waren die beiden entsprechend ausgerüstet gewesen. Die Kletterroute sei als mittelschwer einzustufen. Die Erhebungen dazu dauerten an.

Die beiden Bergsteiger waren entgegen der Erwartungen in den Abendstunden nicht wieder zurück bei der Hütte bzw. ihrem Fahrzeug gewesen. In den Morgenstunden am Dienstag wurde dann seitens der Bergrettung eine Suchaktion gestartet, auch zwei Polizeihubschrauber waren daran beteiligt. Die Leichen der zwei Deutschen wurden dann gegen 14.00 Uhr am nördlichen Wandfuß des Hüttengrades entdeckt.