Deutsche verunglückte beim Wandern in Salzburg tödlich

Beim Wandern in Saalfelden am Steinernen Meer im Salzburger Pinzgau ist am Sonntag eine 68-jährige Frau aus Nürnberg tödlich verunglückt.

Die Deutsche war am frühen Vormittag mit Angehörigen vom Fuchssteig in Richtung Einsiedelei am Palfen unterwegs und war ihrer Gruppe etwas vorausgegangen. Die Frau dürfte laut Bergrettung gestolpert sein und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. Sie blieb auf dem darunterliegenden Wanderweg liegen.