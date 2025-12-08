Tragödie in Tirol: Mann stirbt bei Forstarbeiten durch Lastenaufzug

Ein 41-jähriger Rumäne ist am Freitag im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten von einem herabstürzenden Lastenaufzug getroffen und tödlich verletzt worden.

Der Mann hatte gemeinsam mit einem 46-jährigen Landsmann mit dem Lastenaufzug gearbeitet, teilte die Polizei am Montag mit. Aus unbekannter Ursache riss dessen Tragseil. Der samt dem darauf transportierten Baum herunterkrachende Lastenaufzug fügte dem 41-Jährigen tödliche Verletzungen zu.

Obduktion wurde angeodnet

Die Leiche des Rumänen wurde von der Bergrettung geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Der Aufzug wurde sichergestellt. Im Einsatz standen auch ein Rettungshubschrauber sowie die Alpinpolizei.