Bei Krampuslauf: Mann verletzte Kind mit Böller, trat Polizistin ins Gesicht

Eine zwölfjährige Österreicherin ist Samstagabend bei einem Krampuslauf im Tiroler Tarrenz (Bezirk Imst) durch den Einsatz von Pyrotechnik verletzt worden. Ein 22-jähriger Österreicher hatte einen Böller direkt in die Menschenmenge geworfen.

Das Mädchen wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Beschuldigte verhielt sich der Polizei gegenüber aggressiv, wurde festgenommen und randalierte schließlich auf der Dienststelle. Einer Beamtin trat der Mann mit einem Bein ins Gesicht.