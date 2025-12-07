Bei Krampuslauf: Mann verletzte Kind mit Böller, trat Polizistin ins Gesicht
Eine zwölfjährige Österreicherin ist Samstagabend bei einem Krampuslauf im Tiroler Tarrenz (Bezirk Imst) durch den Einsatz von Pyrotechnik verletzt worden. Ein 22-jähriger Österreicher hatte einen Böller direkt in die Menschenmenge geworfen.
Das Mädchen wurde ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Beschuldigte verhielt sich der Polizei gegenüber aggressiv, wurde festgenommen und randalierte schließlich auf der Dienststelle. Einer Beamtin trat der Mann mit einem Bein ins Gesicht.
Frau ins Gesicht getreten
Die Frau wurde mit dem Kopf gegen eine Wand geschleudert und dabei verletzt. Sie musste später auf der Innsbrucker Klinik behandelt werden. Der 22-Jährige beruhigte sich auch nach dem Vorfall nicht, beschädigte die Einrichtung der Polizeiinspektion und wurde schließlich von mehreren Beamten fixiert, teilte die Polizei mit. Der Österreicher wird angezeigt. Zu dem ursprünglichen Vorfall mit dem Böller war es gegen 21.30 Uhr gekommen.
