Tödlicher Unfall: Lenker prallte in Tirol gegen Lkw-Anhänger

Ein 56-jähriger Lenker eines Lieferwagens ist Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Tiroler Straße (B 171) in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt.

Der Mann war aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf dem dortigen Schotterparkplatz gegen das Heck eines abgestellten Lkw-Anhängers geprallt.

Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei mit. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine Obduktion sowie die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges angeordnet.