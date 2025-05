Sekundenschlaf auf A12: 20-Jährige mit Auto zwischen Bäumen gelandet

In den frühen Morgenstunden des 24. Mai kam es auf der A12 Inntalautobahn in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Österreicherin war gegen 02:00 Uhr mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als sie laut Polizeiangaben aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Auf Höhe des Straßenkilometers 81 geriet der Wagen über den rechten Fahrbahnrand hinaus.