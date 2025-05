Unfall in Tarrenz: Alkoholisierter Fahrer verletzt zwei Personen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend im Tiroler Tarrenz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei geriet ein 26-jähriger österreichischer Autofahrer gegen 20:30 Uhr auf der Bundesstraße B 189 in einer Kurve über den Fahrbahnrand. Der Wagen prallte frontal in eine Betonmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert, wo es schließlich zum Stillstand kam.