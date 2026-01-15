Unfall in Tirol: Kind an Bushaltestelle verletzt

Am Mittwochmorgen wurde in Angath ein 10-jähriger Bub bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 0730 Uhr in Angath (Bezirk Kufstein), als eine 44-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw an einem in einer Haltestelle stehenden Bus vorbeifuhr. In diesem Moment überquerte der Bub die Straße und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind.

Kind ins Krankenhaus eingeliefert

Bei der Kollision erlitt der 10-jährige Österreicher Verletzungen unbestimmten Grades am Fuß. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das verletzte Kind mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein transportiert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Buben liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Erhöhte Vorsicht an Bushaltestellen

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden, zu einer Zeit, in der viele Schüler unterwegs sind.