Einjähriger Bub erlitt in Tirol durch Teewasser Verbrühungen

Ein einjähriger Bub hat Mittwochabend in Sölden (Bezirk Imst) durch heißes Teewasser Verbrühungen erlitten. Das Kind einer niederländischen Urlauberfamilie griff in einer Ferienwohnung plötzlich nach der auf dem Esstisch stehenden Teekanne. Das Gefäß fiel um und der Tee floss auf den Oberkörper des Buben. Er wurde im Bereich der Brust sowie am linken Arm verletzt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Das Kleinkind und seine Mutter wurden in die Innsbrucker Klinik geflogen.