Tirol

Tirol: 15-Jähriger bedrohte Gleichaltrigen mit Taschenmesser

Uniform mit polizeiabzeichen
Jugendlicher wollte offenbar vermeintliche Tabakdose rauben, Anzeige erfolgt.
14.01.26, 18:14

Ein 15-jähriger Jugendlicher ist am Mittwoch in einer Schule im Tiroler Wörgl (Bezirk Kufstein) von einem gleichaltrigen Schüler mit einem Taschenmesser bedroht und zur Herausgabe einer vermeintlichen Tabakdose aufgefordert worden.

Der Angreifer ließ von dem Jugendlichen ab, als sich der Inhalt der Dose nicht wie von ihm vermutet als Snus, sondern Kaugummi herausstellte. Das Messer wurde laut Polizei sichergestellt, der Verdächtige wird angezeigt. Das Opfer blieb unverletzt.

