24-Jähriger in Tirol seit Dezember vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Die Innsbrucker Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 24-jährigen Österreicher. Der junge Mann wurde am 26. Dezember 2025 von seiner Schwester in Oberösterreich als abgängig gemeldet. Laut Polizeiangaben war er zuletzt bis Mitte Dezember in Innsbruck gesehen worden, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Unglücksfall nicht ausgeschlossen

Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten. Die Behörden schließen einen Unglücksfall nicht aus und haben daher eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Die intensive Suche nach dem 24-Jährigen läuft auf Hochtouren, während die Angehörigen in großer Sorge sind.

Hinweise erbeten

Der Gesuchte ist etwa 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur und trägt mittellange, braune Haare. Die Kriminalpolizei Innsbruck bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, sich unter der Telefonnummer +43 (0)59133/75-3333 zu melden. Jede Information könnte entscheidend sein, um den Verbleib des jungen Mannes aufzuklären.