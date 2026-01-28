Tirol

48-Jähriger starb bei Auffahrunfall auf Tiroler Inntalautobahn

Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.
Der Lenker eines Klein-Lkws bemerkte Ende des Staus zu spät und fuhr auf das letzte Auto auf.
28.01.26, 08:40

Ein 48-jähriger Lenker eines Klein-Lkw ist Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) in Radfeld (Bezirk Kufstein) gestorben. Der Mann hatte das Ende eines Staus, der sich am rechten Fahrstreifen gebildet hatte, übersehen und fuhr auf einen Lkw auf. Der Österreicher starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Sonst wurde niemand verletzt.

Karambolage mit 7 Fahrzeugen auf der A2 Richtung Wien

Der Unfall zog einen massiven Stau nach sich. Die Unfallstelle wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt und war nur einspurig über den Pannenstreifen passierbar.

