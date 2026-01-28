Ein 48-jähriger Lenker eines Klein-Lkw ist Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) in Radfeld (Bezirk Kufstein) gestorben. Der Mann hatte das Ende eines Staus, der sich am rechten Fahrstreifen gebildet hatte, übersehen und fuhr auf einen Lkw auf. Der Österreicher starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Sonst wurde niemand verletzt.