Niederösterreich

Karambolage mit 7 Fahrzeugen auf der A2 Richtung Wien

Karambolage auf A2
Zwei Stunden lang stand die Freiwillige Feuerwehr am Dienstagvormittag im Einsatz.
28.01.26, 08:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es war ein unüberschaubares Bild, das die Freiwillige Feuerwehr Edlitz (Bezirk Neunkirchen) am Dienstagvormittag erwartet. Allarmiert wurden die Freiwilligen, weil es im kurz vor 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos auf der A2 Richtung Wien gekommen war.

Feuerwehrleute als Cowboys: Rinderherde büxte im Bezirk Melk aus

Erst vor Ort stellte sich dann heraus, dass ganze sieben Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Alle Fahrzeuge befanden sich auf der Überholspur. Die Unfallstelle musste großräumig abgesperrt werden.

Karambolage auf A2

Vier Personen wurden von der Rettung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brachte insgesamt vier Fahrzeuge von der Fahrbahn, ein weiteres Fahrzeug wurde von einem privaten Abschleppdienst geborgen. 

Während des Einsatzes bildete sich ein rund vier Kilometer langer Rückstau, wird berichtet. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

kurier.at  | 

Kommentare