Karambolage mit 7 Fahrzeugen auf der A2 Richtung Wien

Es war ein unüberschaubares Bild, das die Freiwillige Feuerwehr Edlitz (Bezirk Neunkirchen) am Dienstagvormittag erwartet. Allarmiert wurden die Freiwilligen, weil es im kurz vor 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos auf der A2 Richtung Wien gekommen war.

Erst vor Ort stellte sich dann heraus, dass ganze sieben Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Alle Fahrzeuge befanden sich auf der Überholspur. Die Unfallstelle musste großräumig abgesperrt werden.

Vier Personen wurden von der Rettung mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brachte insgesamt vier Fahrzeuge von der Fahrbahn, ein weiteres Fahrzeug wurde von einem privaten Abschleppdienst geborgen.

Während des Einsatzes bildete sich ein rund vier Kilometer langer Rückstau, wird berichtet. Nach zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.