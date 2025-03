Unbekannter wollte in Tirol offenbar Elfjährige ins Auto ziehen

Eine Elfjährige ist Montagnachmittag in Kematen in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) offenbar auf dem Weg nach Hause von der Schule von einem unbekannten Mann massiv bedrängt worden. Wie die Mutter gegenüber der Polizei angab, soll der Unbekannte das Kind zuerst mit seinem Auto am Weitergehen gehindert haben. Anschließend habe er das Mädchen an den Armen gepackt und versucht, es ins Auto zu ziehen.