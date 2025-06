Unbekannte schlugen in Tirol drei Männer mit Sonnenschirm und Kübel

Drei Männer sind Montagfrüh in der Fußgängerzone in Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei Unbekannten attackiert worden. Die 34, 35 und 47 Jahre alten Deutschen wurden nach Angaben der Polizei mit einem Sonnenschirm und einem Metallmistkübel geschlagen, der 34-Jährige und der 47-Jährige erlitten dabei leichte Kopfverletzungen und Abschürfungen. Anschließend suchten die Täter, die in Begleitung einer Frau waren, die Flucht.