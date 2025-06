Tiroler Polizei wegen Massenschlägerei zu Geburtstagsfeier gerufen

Eine Geburtstagsfeier einer 40-Jährigen am Pfingstsonntag in Jenbach (Bezirk Schwaz) ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei erhielt mehrere Notrufe, wonach eine Massenschlägerei im Gang sei. Beim Eintreffen der Exekutive bei dem privaten Partykeller hielten sich etwa 80 in Gruppen aufgeteilte Personen auf der Straße auf. Bei aggressiver Stimmung mussten mehrere davon zurückgehalten werden. Die Polizei stiftete Ruhe, der Grund für die Auseinandersetzungen blieb unklar.