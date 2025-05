Umweltalarm in Niederndorf: 2000 Liter Diesel im Abwassersystem

In Niederndorf kam es am vergangenen Samstag zu einem schwerwiegenden Umweltvorfall. Laut Polizeibericht soll ein bisher unbekannter Täter am 24. Mai 2025 zwischen 05:30 Uhr und 19:20 Uhr im Bereich des Abwasserverbandes Untere Schranne eine erhebliche Menge Diesel in das Abwassersystem eingeleitet haben. Nach ersten Schätzungen handelt es sich um 1.000 bis 2.000 Liter des umweltschädlichen Kraftstoffs.