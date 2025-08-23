Überfall auf Lebensmittelladen in Tirol: Täter-Duo ist auf der Flucht

Zwei Unbekannte haben am späten Freitagnachmittag ein Lebensmittelgeschäft im Tiroler Stumm im Zillertal (Bezirk Schwaz) überfallen.

Die beiden waren mit einem Messer bewaffnet, teilte die Polizei mit. Damit bedrohten sie eine Angestellte und forderten die Herausgabe von Bargeld .

Nachdem die Frau die Kassenlade geöffnet hatte, entnahm einer der Täter selbiges. Die beiden flüchteten in Richtung Osten.

Eine Fahndung verlief negativ. Die Angestellte erlitt einen Schock.