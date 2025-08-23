Tirol: Männer randalierten bewaffnet bei Tankstelle: zwei Verletzte

Zwei Männer sind Freitagabend bei einer Tankstelle in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) von zwei Randalierern mit Messer und Baseballschläger verletzt worden.

Die beiden stark alkoholisierten Angreifer - ein 22 und ein 26 Jahre alter Rumäne - hatten laut Polizei bereits zuvor auf dem Areal mit Steinen geworfen.

Eine Stunde später kehrten sie bewaffnet zurück und verletzten zwei Österreicher - einen 29-Jährigen mit dem Messer und einen 48-Jährigen mit einem Baseballschläger.