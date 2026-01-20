Toter Skifahrer neben Tiroler Piste: Gesundheitsproblem Ursache

Nachdem vergangenen Sonntag ein 58-jähriger Skifahrer tot neben einer Piste im Tiroler Skigebiet Zillertal Arena in Rohrberg (Bezirk Schwaz) entdeckt worden war, hat eine gerichtsmedizinische Untersuchung nun die Todesursache festgestellt.

Der Däne starb nicht im Zuge eines Skiunfalls oder etwa bei einer Kollision mit weiteren Skifahrern, sondern erlag einem gesundheitlichen Problem, bestätigte die Polizei am Dienstag der APA.