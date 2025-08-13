Tote unter Felswand in Tirol gefunden: Kletterin dürfte abgestürzte sein

Eine weibliche Leiche ist bereits Sonntagvormittag am Fuß der Heiterwand , einer Felswand in den Lechtaler Alpen im Gemeindegebiet von Tarrenz in Tirol ( Bezirk Imst ), von einer Wanderin entdeckt worden. Die Frau hatte vermutlich die 7,5 Kilometer lange Felswand durchsteigen wollen und war dabei abgestürzt, sagte der zuständige Alpinpolizist zur APA am Mittwoch.

Die Tote dürfte aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang waren noch im Gange. Auch die Angehörigenverständigung stand noch aus, weshalb vorerst keine näheren Angaben zur Identität gemacht wurden.

Die Alpinistin war nach bisherigen Informationen alleine unterwegs gewesen, so der Polizeibeamte. Sie dürfte bereits am Samstag abgestürzt sein. Die Wanderin, die Teil einer Gruppe war, hatte rund 400 Meter nach dem Hinterbergjoch in der Nähe des Wandfußes Ausrüstungsgegenstände entdeckt. Daraufhin verließ sie den Wanderweg, hielt Nachschau und fand in dem Bereich die Leiche. Daraufhin verständigte sie die Exekutive.

Bergung

Der Leichnam wurde schließlich von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ sowie Alpinpolizisten auf rund 2.050 Metern Seehöhe, an der Nordseite der Heiterwand, mit einem Tau geborgen.