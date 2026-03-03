Tötung und Suizid in Tirol: Bub von Mutter offenbar ertränkt

Im Fall einer im Februar tot im Tiroler Kitzbühel aufgefundenen 48-Jährigen und ihres fünfjährigen Sohnes gibt es nun Klarheit über die Todesursache des Kindes. Der Bub soll ertränkt worden sein, berichtete das Landeskriminalamt am Dienstag. Dies ergab ein gerichtsmedizinisches Gutachten. Die Ermittler waren davon ausgegangen, dass die Frau zunächst ihren Sohn und anschließend sich selbst getötet haben soll. Über das Motiv herrschte weiterhin Unklarheit.

Die Ermittlungen zum Motiv der Mutter seien noch nicht abgeschlossen, hieß es. Die Todesursache war nach der Obduktion zunächst unklar geblieben. Das Kind wies keine sichtbaren Merkmale von Gewalt am Körper auf. Daher wurde eine histologische und toxikologische Untersuchung angeordnet und eine mögliche Vergiftung wurde geprüft. Eine toxikologische Untersuchung verlief nun unauffällig.

Hilfe in verzweifelten Lebenssituationen Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.