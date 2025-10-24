Tirol

Tödlicher Verkehrsunfall auf Inntalautobahn in Tirol

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker starb bei Überholmanöver, sein Beifahrer überlebte verletzt.
24.10.25, 08:20
Auf der Inntalautobahn (A12) ist es am Donnerstagabend im Gemeindegebiet von Langkampfen (Bezirk Kufstein) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei einem Überholmanöver fuhr ein 22-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf ein überholendes Sattel-KFZ eines 31-Jährigen aus Belarus auf und prallte seitlich in ein überholtes Sattel-KFZ eines 43-jährigen indischen Staatsangehörigen. Der Pkw-Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Mann im Krankenhaus Kufstein. Der Beifahrer des Pkw-Fahrers, ein 21-jähriger Italiener, konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde verletzt ins BKH Schwaz gebracht. Die beiden Lkw-Lenker blieben unverletzt.

