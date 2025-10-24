Tödlicher Verkehrsunfall auf Inntalautobahn in Tirol

Auf der Inntalautobahn (A12) ist es am Donnerstagabend im Gemeindegebiet von Langkampfen (Bezirk Kufstein) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei einem Überholmanöver fuhr ein 22-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf ein überholendes Sattel-KFZ eines 31-Jährigen aus Belarus auf und prallte seitlich in ein überholtes Sattel-KFZ eines 43-jährigen indischen Staatsangehörigen. Der Pkw-Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen.