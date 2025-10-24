Tödlicher Verkehrsunfall auf Inntalautobahn in Tirol
Auf der Inntalautobahn (A12) ist es am Donnerstagabend im Gemeindegebiet von Langkampfen (Bezirk Kufstein) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei einem Überholmanöver fuhr ein 22-jähriger Italiener mit seinem Pkw auf ein überholendes Sattel-KFZ eines 31-Jährigen aus Belarus auf und prallte seitlich in ein überholtes Sattel-KFZ eines 43-jährigen indischen Staatsangehörigen. Der Pkw-Lenker wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen.
Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstarb der Mann im Krankenhaus Kufstein. Der Beifahrer des Pkw-Fahrers, ein 21-jähriger Italiener, konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde verletzt ins BKH Schwaz gebracht. Die beiden Lkw-Lenker blieben unverletzt.
