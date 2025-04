Tödlicher Unfall in Tiroler Holzbetrieb

In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Längenfeld kam es am Donnerstagvormittag zu einem tragischen Arbeitsunfall.

Ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger verlor dabei sein Leben. Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls alleine mit der Produktion von Holzprodukten beschäftigt, wie die Polizei Tirol mitteilte.