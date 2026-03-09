Tödlicher Lawinenunfall in Tirol: Opfer deutscher Schneeschuhwanderer

Nach dem tödlichen Lawinenunfall im Bereich Pinnistal - Stubaier Höhenweg in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) am Sonntag steht die Identität des verunglückten Wintersportlers fest: Es handelte sich um einen 59-jährigen Schneeschuhwanderer aus Deutschland, berichtete die Polizei am Montag. Der Mann hatte am alpinen Steig eine 30 Meter breite und 40 Grad steile Rinne überqueren wollen, als sich das Schneebrett löste, ihn mitriss und total verschüttete.

Augenzeugen, die an dem auf 2.020 Metern Seehöhe gelegenen Steig vor der Rinne warteten, beobachteten den Lawinenabgang und setzten die Rettungskette in Gang. Die Crew eines Notarzthubschraubers empfing im Zuge eines Überflugs das Signal eines Lawinenverschüttetensuchgeräts (LVS). Bergretter gruben schließlich den leblosen Körper des Schneeschuhwanderers aus.