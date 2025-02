Tödlicher Arbeitsunfall in Tirol: 80-Jähriger von Baum erschlagen

Nach einem Unfall bei Waldarbeiten in Tulfes im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) am Samstag ist ein 80-Jähriger am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Österreicher war von einem Baumwipfel am Kopf getroffen worden.

Sein 21-jähriger Enkel hatte zuvor die Winde eines Traktors bedient, um Stämme wegzuziehen. Dabei verkeilte sich ein Baum, richtete sich auf und kippte auf den 80-Jährigen.