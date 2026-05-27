Drei Lämmer von Weide gestohlen – vor Verzehr wird gewarnt

In Telfs im Bezirk Innsbruck-Land wurden zwischen Pfingstmontag (25. Mai) um 18 Uhr und Dienstag, 18 Uhr, drei Lämmer von einer eingezäunten Weide gestohlen. Bisher unbekannte Täter sollen die Tiere unbemerkt entwendet haben, wie die Polizei Tirol mitteilte.

Fleisch nicht für Verzehr geeignet

Durch den Diebstahl entstand dem Besitzer ein Schaden im zweistelligen Eurobereich. Besonders brisant: Laut Angaben des Geschädigten sind die gestohlenen Lämmer derzeit aufgrund einer laufenden medikamentösen Behandlung nicht zum Verzehr geeignet. Wer auch immer die Tiere an sich genommen haben soll – der Verzehr könnte gesundheitliche Risiken bergen.