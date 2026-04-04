Tirolerin (58) von falscher Bankbeamtin betrogen

Eine 58-jährige Innsbruckerin ist Ende März um einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag betrogen worden. Eine Unbekannte meldete sich am Telefon und gab sich als Mitarbeiterin eines renommierten Bankinstituts aus.

Sie machte der 58-Jährigen vor, dass ihr Bankkonto von einem Virus befallen sei und ihre Ersparnisse deshalb umgebucht werden müssten. Unter diesem Vorwand erschlich sich die Betrügerin Daten, mit denen sie in weiterer Folge Geld vom Konto der Frau abbuchte.

Der Betrug wurde zwischen dem 27. und dem 30. März begangen. Das Opfer schöpfte laut Polizei keinen Verdacht, weil die angebliche Bank-Mitarbeiterin persönliche sowie Bankdaten der 58-Jährigen gekannt habe.