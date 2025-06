Tiroler Wirt verschwieg Umsätze: 230.000 Euro Schaden

Ein Gastronom aus Tirol hat über Monate hinweg Umsätze aus Onlinebestellungen verschwiegen und auf diesem Weg 230.000 Euro an Steuern hinterzogen. Auf die Schliche gekommen war man dem Mann, weil Verkaufsplattformen verpflichtet sind, automatisch ihre Umsatzdaten an die Finanzverwaltung zu übermitteln, teilte das Finanzministerium am Sonntag in einer Aussendung mit.