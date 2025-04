Tiroler Polizei sucht nach 59-Jähriger: Unglück nicht ausgeschlossen

Eine 59-Jährige wird seit Samstag im Tiroler Götzens (Bezirk Innsbruck-Land) vermisst. Die Frau hatte am Vormittag ihre Wohnung verlassen und war offenbar mit einem Innsbrucker Taxi nach Lans (Bezirk Innsbruck-Land) gefahren.

Dort wollte sie Unterkunft in einem Gasthof nehmen, was jedoch nicht möglich war. Daraufhin ging sie zu Fuß in Richtung Patsch bzw. der dortigen Bushaltestelle. Dort verlor sich ihre Spur. Ein Unglück konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.