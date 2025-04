Motorradfahrer in Tirol bei missglücktem Überholmanöver schwer verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem missglückten Überholmanöver in Breitenwang (Bezirk Reutte) verunfallt. Der Deutsche touchierte ein entgegenkommendes Auto und stürzte.

Der Lenker des Wagens hatte noch versucht, auszuweichen und prallte mit seinem Auto gegen einen Felsen, er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Motorradfahrer erlitt dagegen schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in ein deutsches Spital gebracht, so die Polizei.