Tiroler Elche Luke und Ronja: Abtransport aus dem Alpenzoo verschoben

Für den Dienstag wäre der Transport der Innsbrucker Elche Luke und Ronja in die Slowakei geplant gewesen. Das Gehege der Tiere wird saniert, deswegen müssen sie temporär übersiedeln. Bei den Voruntersuchungen wurde jedoch ein Blutergebnis festgestellt, das weiterer Abklärung bedarf.

Aus diesem Grund wurde der Transport der beiden Elche vorerst verschoben. Die notwendigen Untersuchungen dauern an, und ein neuer Transporttermin in die Slowakei wird erst im Januar festgelegt werden.

Im Jänner gibt es neue Infos

„Die gründliche Untersuchung unserer Tiere hat oberste Priorität, weshalb wir uns in enger Zusammenarbeit mit den Amtstierärzten zu diesem Schritt entschlossen haben“, erklärt Zoodirektor André Stadler. Besucher haben somit noch etwas länger die Möglichkeit, Luke und Ronja zu bewundern. Über alle weiteren Schritte wird der Alpenzoo im Laufe des Jänners informieren.