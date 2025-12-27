Notfall in Tiroler Wäldern: Zwei Forstarbeiter schwer verletzt
Zwei Forstunfälle haben am Samstag in Tirol ebenso viele Schwerverletzte gefordert. In Sautens im Ötztal (Bezirk Imst) wurde ein 44-Jähriger mit dem Unterschenkel unter einem gefällten Baum eingeklemmt.
In Walchsee im Bezirk Kufstein wurde ein 24-Jähriger, nachdem ein Baumstamm weggerutscht war, von einem abstürzenden Traktor mitgerissen. Der Mann blieb bewusstlos liegen, berichtete die Polizei.
Ehefrau setzte Notruf ab
Der in Sautens verunfallte 44-Jährige war mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück beschäftigt gewesen. Plötzlich rutschte der Österreicher aus bisher unbekannter Ursache aus und wurde mit dem Unterschenkel unter dem bereits gefällten Baum eingeklemmt.
Weil er sich selbst nicht befreien konnte, verständigte er seine Ehefrau, die daraufhin einen Notruf absetzte. Der 44-Jährige wurde an Ort und Stelle notärztlich erstversorgt, von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und schließlich in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Baumstamm riss Traktor mit
In Walchsee wiederum hatte der 24-Jährige mit Seilwinde und Traktor einen bereits gefällten und entasteten Baumstamm in wegsames Gelände gezogen. Sein 18-jähriger Bruder ging hinter dem Traktor her. Ebenfalls aus unbekannter Ursache rutschte der Baumstamm weg und riss den Traktor mit.
Der 24-Jährige schaffte es noch rechtzeitig, aus der Fahrerkabine zu steigen, wurde jedoch von der Fahrertür erfasst und vom abstürzenden Traktor mitgerissen. Der Einheimische stürzte laut Exekutive rund 15 Meter über abfallendes Gelände in die Tiefe und blieb dort regungslos liegen.
Sein Bruder leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung wurde der verletzte Mann mit der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Die alarmierten Feuerwehren aus Walchsee und Niederndorf sicherten indes Traktor und Baumstamm vor einem weiteren Absturz.
