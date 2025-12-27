Notfall in Tiroler Wäldern: Zwei Forstarbeiter schwer verletzt

Zwei Forstunfälle haben am Samstag in Tirol ebenso viele Schwerverletzte gefordert. In Sautens im Ötztal (Bezirk Imst) wurde ein 44-Jähriger mit dem Unterschenkel unter einem gefällten Baum eingeklemmt. In Walchsee im Bezirk Kufstein wurde ein 24-Jähriger, nachdem ein Baumstamm weggerutscht war, von einem abstürzenden Traktor mitgerissen. Der Mann blieb bewusstlos liegen, berichtete die Polizei.

Ehefrau setzte Notruf ab Der in Sautens verunfallte 44-Jährige war mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück beschäftigt gewesen. Plötzlich rutschte der Österreicher aus bisher unbekannter Ursache aus und wurde mit dem Unterschenkel unter dem bereits gefällten Baum eingeklemmt. Weil er sich selbst nicht befreien konnte, verständigte er seine Ehefrau, die daraufhin einen Notruf absetzte. Der 44-Jährige wurde an Ort und Stelle notärztlich erstversorgt, von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen und schließlich in die Innsbrucker Klinik geflogen.