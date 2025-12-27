Unfall auf der Piste: Kopfverletzung für 25-Jährigen in Tirol

Ein 25-jähriger Niederländer ist am Christtag beim Skifahren auf einer rot markierten Piste im Skigebiet Serfaus-Kompardell im Tiroler Bezirk Landeck schwer am Kopf verletzt worden.

Niederländer im Spital

Der Mann war in Schusshaltung talwärts gefahren, als er auf Höhe eines Funparks eine vorerst unbekannte Skifahrerin streifte und zu Sturz kam, berichtete die Polizei am Samstag. Der Niederländer wurde an Ort und Stelle notärztlich erstversorgt und dann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Die zweitbeteiligte Wintersportlerin blieb offenbar unverletzt. Nach Abschluss der Erhebungen würden Berichte an die zuständigen Stellen ergehen, hieß es.