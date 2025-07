Bei Abstieg von Wildkogelscharte abgestürzt: 26-Jährige schwer verletzt

Eine 26-Jährige ist Freitagnachmittag in Matrei in Osttirol beim Abstieg von der Wildenkogelscharte rund 80 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden.

Die Frau war Mitglied einer achtköpfigen tschechischen Gruppe, die auf der Badener Hütte übernachten wollte. Wegen des Schneefalls an den Vortagen und dem instabilen Wetter kamen die Bergsteiger langsamer voran als gedacht und beschlossen daher umzukehren, so die Polizei.

Ausgerutscht und abgestürzt

Der sehr steile Abstieg führte durch felsiges Gelände, dabei rutschte die Bergsteigerin weg, stürzte in die Tiefe und überschlug sich dabei mehrmals. Die Gruppe aus Ärzten setzte einen Notruf ab, stieg zur Frau ab und leistete Erste Hilfe.

Die 26-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Zell am See geflogen. Ihre Kollegen waren stark geschockt und körperlich so erschöpft, dass sie mit einem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen wurden.