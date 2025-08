Von Felsbrocken in Tirol getroffen: 30-Jährige erlag ihren Verletzungen

Eine 30-jährige Deutsche ist nach einem Kletterunfall Sonntagnachmittag im Zuge eines Grundkurses am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) Dienstagvormittag im Klinikum Traunstein in Bayern ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die APA berichtet. Die Frau war die Route "Goinger Wandl" im Klettergarten Wildangerwand geklettert, als sie in sechs Metern Höhe wegen eines ausgebrochenen Felsbrockens in die Tiefe stürzte und dann am Boden von diesem getroffen wurde.