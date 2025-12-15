Crash auf Tiroler Straße in Imst: 17-Jährige und Beifahrerin verletzt

Eine 17-Jährige hatte Montagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren, der dadurch ins Schleudern geriet. Der Pkw prallte zunächst auf der rechten Seite gegen eine Mauer und wurde dann gegen die gegenüberliegende Leitschiene geschleudert.

Lenkerin und Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht

Die Pkw-Lenkerin sowie eine Beifahrerin wurden bei dem Unfall auf der Tiroler Straße (B 171) in Imst in Tirol verletzt. Die beiden Verletzten wurden mit der Rettung zur Abklärung in das Krankenhaus Zams gebracht, berichtete die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Wegen des Unfalles war die Tiroler Straße rund 40 Minuten lang für den gesamten Verkehr gesperrt.