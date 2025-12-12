Tödlicher Auffahrunfall: 38-Jährige stirbt auf Brennerautobahn

Eine 38-jährige Pkw-Lenkerin ist Freitagvormittag bei einem Unfall auf der T iroler Brennerautobahn (A13) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen.

Wagen eingeklemmt

Ein italienischer Lkw-Fahrer hatte in Richtung Italien verkehrsbedingt im Schritttempo unterwegs sein müssen. Daraufhin fuhr die Österreicherin aus unbekannter Ursache auf den Sattelanhänger auf, wodurch ihr Wagen unter dem Anhänger eingeklemmt wurde.

Die Lenkerin, die sich allein im Auto befand, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Autobahn Richtung Süden musste rund eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt werden und war daraufhin eine weitere Stunde lang nur erschwert passierbar, berichtete die Polizei.