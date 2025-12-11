Betrunkener Geisterfahrer auf Inntalautobahn gestoppt
Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen, sein Pkw wurde abgeschleppt.
Ein 61-jähriger Österreicher ist am Mittwoch bei der Autobahnauffahrt der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Vomp (Bezirk Schwaz) als Geisterfahrer unterwegs gewesen und nach rund 300 Metern gestoppt worden.
Der Mann sei von einem Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt gehindert worden, teilte die Polizei mit. Der 61-Jährige war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt.
Keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer
Der Österreicher verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Er wird neben mehreren Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung auch wegen Ehrenkränkung angezeigt, hieß es. Bei dem Vorfall war es laut Polizei zu keiner konkreten Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gekommen.
