Betrunkener Geisterfahrer auf Inntalautobahn gestoppt

Ein 61-jähriger Österreicher ist am Mittwoch bei der Autobahnauffahrt der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Vomp (Bezirk Schwaz) als Geisterfahrer unterwegs gewesen und nach rund 300 Metern gestoppt worden.

Der Mann sei von einem Lkw-Fahrer an der Weiterfahrt gehindert worden, teilte die Polizei mit. Der 61-Jährige war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt.