Einbruch in Going: Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich gestohlen

In Going am Wilden Kaiser kam es am Dienstagnachmittag zu einem schwerwiegenden Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter sollen sich zwischen 14:00 und 17:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Terrassentür aufgehebelt

Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten vermutlich mit einem Werkzeug die Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Einbruch Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Eurobetrag entwendet. Die Tat ereignete sich am 10. Dezember während der Nachmittagsstunden, als das Haus offenbar unbewohnt war.