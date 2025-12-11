Tirol

Einbruch in Going: Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich gestohlen

Eine Polizeiuniform mit gelbem Schriftzug „POLIZEI“.
Unbekannte brachen in Going am Wilden Kaiser in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich.
11.12.25, 07:10
Kommentare

In Going am Wilden Kaiser kam es am Dienstagnachmittag zu einem schwerwiegenden Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter sollen sich zwischen 14:00 und 17:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Terrassentür aufgehebelt

Die mutmaßlichen Einbrecher hebelten vermutlich mit einem Werkzeug die Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Einbruch Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Eurobetrag entwendet. Die Tat ereignete sich am 10. Dezember während der Nachmittagsstunden, als das Haus offenbar unbewohnt war.

Stark alkoholisierter Lokführer aus Italien wurde in Tirol gestoppt

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei Tirol bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Going am Wilden Kaiser gemacht haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

kurier.at, msim  | 

Kommentare