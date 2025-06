Es waren dramatische Szenen, die sich in der Nacht auf Donnerstag in Tirol abspielten: Ein 47-jähriger Pkw-Lenker kam auf der Zillertalstraße in Stumm ums Leben. Der Tiroler war aus bisher ungeklärter Ursache gegen das Tunnelportal des Märzentunnels geprallt. Daraufhin fing sein Elektroauto Feuer.