Schwere Unfälle in der Steiermark: Drei Personen in zwei Crashs verletzt

Bei zwei Verkehrsunfällen in der Steiermark sind am Mittwochabend drei Menschen schwer verletzt worden. Im Bezirk Südoststeiermark war ein Pkw gegen einen Baum gekracht. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag waren ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Die Opfer wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

In Dörfl in der Marktgemeinde Riegersburg war ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Eine Kollision mit einem Baum war die Folge. Die Fahrzeuginsassen, der 30-jährige Lenker und sein 51 Jahre alter Beifahrer, waren der Polizei zufolge nicht angegurtet. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Auto befreit werden. Der 30-Jährige wurde ins LKH Oststeiermark transportiert, sein Landsmann von „Christophorus 16“ ins LKH Graz geflogen.

Motorradfahrerin wollte überholen

Auf der L104 in Breitenau am Hochlantsch wurde eine 60-jährige Motorradfahrerin bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt. Sie hatte offenbar ein Auto überholen wollen, dessen 55 Jahre alter Lenker just in diesem Augenblick nach links in eine Hauseinfahrt abbog. „Christophorus 17“ flog die Frau ins LKH Leoben.