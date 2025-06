Polizei stoppte in Wels Auto: Fahrer und Beifahrerin alkoholisiert

Zu hohe Geschwindigkeit und zu viel Alkohol sind in der Nacht auf Montag einem Ehepaar in Wels zum Verhängnis geworden. Die Polizei stoppte den Wagen der Eheleute kurz vor Mitternacht im Bereich der Autobahnabfahrt der A25 (Welser Autobahn), weil er mit 103 km/h in der 70er-Zone gemessen wurde. Wegen des starken Alkoholgeruchs wurde beim 37-jährigen Lenker ein Alkotest vorgenommen, der einen Wert von 0,52 Promille ergab, informierte die Polizei.