Tirol

Mädchen (8) bei Unfall in Infrarotkabine in Tirol verletzt

Der Kopf des Mädchens wurde zwischen Sitz und Holzvertäfelung eingeklemmt. Ein Hubschrauber brachte sie in die Klinik.
14.03.2026, 19:21

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt vor einem grauen Himmel.

Eine Achtjährige ist am Samstag im Tiroler Schwaz bei einem Unfall in einer Infrarotkabine verletzt worden. Das Mädchen kletterte laut Polizei hinter einen elektrisch verstellbaren Sitz und betätigte versehentlich einen Schalter.

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Großmutter hörte Schreie

Der Sitz fuhr infolgedessen nach hinten und klemmte den Kopf des Kindes zwischen Sitz und Holzvertäfelung ein. Die Großmutter und die Tante der Achtjährigen hörten ihre Schreie und befreiten sie aus ihrer Lage.

Das Mädchen wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Wie schwer das Kind verletzt worden war, war nicht bekannt.

Innsbruck
Agenturen  | 

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