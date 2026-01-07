Zwei Verletzte nach Kollision auf Tiroler Landstraße

Eine Kollision dreier Pkw hat Mittwochmittag im Tiroler Unterperfuss (Bezirk Innsbruck-Land ) zwei Verletzte gefordert. Ein 20-jähriger Österreicher hatte auf der Ranggener Landesstraße (L336) in einer Kurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren, teilte die Polizei mit. Daraufhin kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 51-jährigen Österreicherin und mit dem Pkw eines 72-jährigen Österreichers. Dieser sowie der 20-Jährige wurden verletzt.

Der Unfall hatte sich gegen 12.00 Uhr ereignet, als der 20-Jährige eine Rechtskurve genommen hatte. Der Pkw des 20-Jährigen schleuderte nach der zweiten Kollision auf die Böschung, drehte sich um die eigene Achse und blieb einige Meter unterhalb der Unfallstelle stehen. Die 51-Jährige sowie deren 55-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, ebenso wie die Beifahrerin des 72-Jährigen. Alle drei Pkw wurden indes beschädigt, zwei mussten abgeschleppt werden. Der 72-Jährige wurde ins Krankenhaus Hall gebracht. Der 20-Jährige wurde nur leicht verletzt.