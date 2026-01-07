Nächtliches Rennen: Polizei stoppt Raser in Innsbruck mit 106 km/h

Eine Polizeistreife wurde gegen 1:05 Uhr auf die Situation aufmerksam und nahm umgehend die Verfolgung auf.

In der Nacht zum Dienstag hat die Innsbrucker Polizei zwei junge Männer gestoppt, die mutmaßlich ein illegales Straßenrennen veranstaltet haben. Die beiden Fahrzeuge sollen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Die Beamten konnten den Fahrzeugen eigenen Angaben zufolge mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h durch das Stadtgebiet nachfahren – bei einer dort geltenden Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Bei den mutmaßlichen Rasern handelt es sich um zwei 24-jährige serbische Staatsbürger, die beide noch im Besitz eines Probeführerscheins waren.

Sofortige Konsequenzen

Den beiden Männern wurden noch vor Ort die Führerscheine, Kennzeichentafeln sowie Zulassungsscheine abgenommen. Die Polizei teilte mit, dass weitere behördliche Maßnahmen bereits eingeleitet wurden. Den beiden Männern werden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vorgeworfen. Illegale Straßenrennen gelten als besonders gefährliche Verkehrsdelikte und können mit empfindlichen Strafen geahndet werden.