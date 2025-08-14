Schwerer Unfall in Tirol: Tandempilot stürzte mit Paragleitschirm ab

Ein 45-jähriger Tandempilot ist am Mittwoch im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) samt Fahrgast mit dem Paragleitschirm abgestürzt und schwer verletzt worden.

Der in Tirol wohnhafte Deutsche war mit einem gleichaltrigen Franzosen von der Bergstation "Elferlift" abgehoben. Kurz darauf kam es laut Polizei zu Turbulenzen, nach rund 20 Metern stürzte das Duo ab. Der Deutsche erlitt einen offenen Unterarmbruch, der Franzose verletzte sich am Oberkörper.