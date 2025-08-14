Schwerer Unfall in Tirol: Tandempilot stürzte mit Paragleitschirm ab
Auch ein Fahrgast wurde verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Ein 45-jähriger Tandempilot ist am Mittwoch im Tiroler Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) samt Fahrgast mit dem Paragleitschirm abgestürzt und schwer verletzt worden.
Der in Tirol wohnhafte Deutsche war mit einem gleichaltrigen Franzosen von der Bergstation "Elferlift" abgehoben. Kurz darauf kam es laut Polizei zu Turbulenzen, nach rund 20 Metern stürzte das Duo ab. Der Deutsche erlitt einen offenen Unterarmbruch, der Franzose verletzte sich am Oberkörper.
Die beiden Männer wurden von der Bergrettung versorgt, mit zwei Notarzthubschraubern geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Polizei bat Zeugen, die den Startvorgang bzw. den Absturz beobachtet haben, sich zu melden.
