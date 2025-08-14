Schwer Verletzter nach Streit in Tirol: 45-Jähriger von Jugendlichen attackiert

Ein 45-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Sonntag im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz) im Zuge eines Streits von zwei Burschen attackiert und schwer am Kopf verletzt worden.

Zu der anfangs verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Paar und mehreren Jugendlichen war es laut Polizei auf offener Straße gekommen. Der 45-Jährige wurde von einem 17-jährigen Österreicher und einem 15-jährigen Kroaten angegriffen, stürzte und wurde offenbar noch am Boden liegend getreten . Im Krankenhaus Schwaz wurden später eine Schädelprellung und eine Hirnblutung festgestellt.

Sowohl das Paar als auch die Jugendlichen seien auf dem Heimweg von einem Fest gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der APA. Der Grund für die Auseinandersetzung war unklar, jedenfalls habe diese mit gegenseitigen Beschimpfungen begonnen.

Die 38-jährige Partnerin des 45-Jährigen wählte den Notruf. Der Österreicher wurde stationär im Krankenhaus betreut. Die 38-Jährige und der 15-Jährige wurden leicht verletzt. Gegen alle Beteiligten werde ermittelt, hieß es.