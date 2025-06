Tirol: Wolf im Stubaital zum Abschuss freigegeben

Die Schwarz-Rote Tiroler Landesregierung hat nach Schafsrissen im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) einen Wolf zum Abschuss freigegeben. In zwei Almgebieten im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital wurden am Wochenende vier tote und drei verletzte Schafe aufgefunden. Eines musste notgetötet werden, ein weiteres verendete an den Folgen der Verletzungen.

Laut Amtstierarzt besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfes, teilte das Land mit.